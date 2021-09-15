Прилетели 7 15.09.2021, 17:44

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иллюстрационное фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Судя по всему, белорусские бортпроводники останутся без пенсий.

Власти изменили условия профессионального пенионного страхования, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР). Теперь, согласно постановлению Совета Министров от 13 сентября 2021 года №521 «О профессиональном пенсионном страховании», стаж будет начисляться буквально по часам, проведенным в полете.

«Если учесть, сколько сейчас летает Belavia, пенсии не дорастут даже до прожиточного минимума. Может, и не нужно оно на таких условиях?» — резюмирует Telegram-канал.

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