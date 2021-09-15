В четверг в Беларуси ожидается до +22 градусов 1 15.09.2021, 18:02

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Ночью прогнозируют заморозки.

Ночью 16 сентября в отдельных районах Беларуси на почве ожидаются заморозки, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине страны временами будут идти дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-восточный 4-9 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов, по западу страны будет 8-12 тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 14 градусов по северо-востоку до плюс 22 по юго-западу.

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