Цена нефти Brent поднялась выше $75 1 15.09.2021, 18:54

Впервые со 2 августа.

На торгах 15 сентября стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре поднялась до $75,02 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Относительно закрытия предыдущего дня баррель Brent подорожал на $1,38, подскочив в цене почти на 2%.

В предыдущий раз фьючерсы на североморскую нефть торговались выше отметки $75 еще 2 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI растет на 2% — до $71,9 за баррель.

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