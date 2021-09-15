Цена нефти Brent поднялась выше $75

Цена нефти Brent поднялась выше $751
- 15.09.2021, 18:54
Впервые со 2 августа.
На торгах 15 сентября стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре поднялась до $75,02 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Относительно закрытия предыдущего дня баррель Brent подорожал на $1,38, подскочив в цене почти на 2%.
В предыдущий раз фьючерсы на североморскую нефть торговались выше отметки $75 еще 2 августа.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI растет на 2% — до $71,9 за баррель.