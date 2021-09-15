Что будет с сигаретами британского бренда, который уходит из Беларуси 2 15.09.2021, 19:12

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фото: shutterstock.com

Выбора будет меньше, цены станут выше.

British American Tobacco приостанавливает сотрудничество с гродненской табачной фабрикой «Неман». Разбираемся, исчезнут ли популярные британские марки сигарет с полок белорусских магазинов или на их место придет продукция российских конкурентов фабрики в Гродно.

Что произошло?

Этим летом Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против табачной отрасли Беларуси. Ограничения со стороны Лондона подразумевают запрет на экспорт и поставку в Беларусь некоторых товаров, используемых для производства или изготовления табачной продукции в Беларуси. В частности это ароматизаторы, сигаретная бумага и фильтры для сигарет, пишет zerkalo.io.

После этого British American Tobacco (BAT) заявила о приостановке сотрудничества с гродненской табачной фабрикой «Неман», где выпускала по лицензии сигареты своих брендов. Ранее британская компания была крупнейшим инвестором в табачную отрасль Беларуси.

Причем тут западные сигареты, если санкции введены против белорусской компании?

С целью импортозамещения Беларусь постепенно сокращала объемы импортируемых сигарет, расширяя разнообразие производимых внутри страны мировых брендов по соответствующим лицензиям. Например, «Неман» выпускает продукцию британских компаний British American Tobacco (сигареты Kent, Pall Mall, Lucky Strike, Vogue, Rothmans) и Tobacco International Enterprises Limited (Rider, Cooper, Oskar, Velvet).

По данным дочерней компании BAT, в 2016 году ежегодно на белорусском рынке было продано более 3,7 млрд сигарет (более 185 млн пачек) ее марок.

В Беларуси больше не будет этих сигарет?

Однозначно сказать нельзя. В компании BAT говорят, что пока не заказывают производство своих брендов в Беларуси. Это означает, что когда ритейлеры распродадут уже произведенные сигареты марок этой компании, новых партий с гродненской табачной фабрики «Неман» на полки магазинов не поступит. Что будет происходить дальше на табачном рынке, зависит от многих факторов.

С одной стороны, British American Tobacco по лицензии выпускает свою продукцию и в России, значит, на место сигарет отечественного производства могут прийти российские. Хотя они вряд ли способны полностью удовлетворить спрос на белорусском рынке. С другой стороны, белорусские власти уже не раз заявляли, что будут принимать контрсанкции, в том числе по отношению к западным компаниям, работающим на отечественном рынке. Решится ли правительство запретить продажу в стране сигарет британского бренда, вопрос открытый.

Но, исходя из того, как складывается ситуация, можно точно сказать, что любителям сигарет компании British American Tobacco предстоит готовиться либо к смене любимой марки, либо к увеличению расходов на них, так российские ценники на табачную продукцию выше. Например, с мая этого года российские производители продают сигареты KENT BLUE на экспорт по цене эквивалентной 4,2−5,6 белорусских рублей. Значит, до нашего потребителя они дойдут по еще более высокой цене. Белорусские с сентября стоят до 4 рублей.

Кстати, по информации белорусского филиала BAT, ежедневно их сигареты в Беларуси выбирают 842 тысячи человек.

Правда, что у белорусских табачных компаний уже есть проблемы из-за санкций?

Если коротко — да. В прошлом году выручка гродненской табачной фабрики составила 608 млн рублей, а чистая прибыль — 173 млн рублей. Компания получала ощутимые инвестиции: например, в том же 2020-м BAT вложила в предприятие 20 млн евро, сообщил нам член экономической команды Офиса Светланы Тихановской Николай Прокофьев со ссылкой на внутренние источники.

ГТФ занимает 72% внутреннего рынка табачной продукции. Общий объем производства продукции фабрики — 28,5 млрд штук в год, из них 24,3 млрд штук — это собственные марки, сообщается на сайте компании, правда, без указания, за какой год эти данные. То есть в перспективе возможна потеря примерно 4 млрд штук производимых сигарет, но это не те объемы, которые поставят завод на колени.

В прошлом году табачные компании пополнили бюджет Беларуси на 1,7 млрд рублей. В статистике за первую половину этого года на сайте Министерства по налогам и сборам данные по табачной отрасли не приводятся. Очевидно, что бюджет потеряет часть доходов из-за падения прибыли гродненской табачной фабрики «Неман» и, соответственно, уплаченных в казну налогов.

Тем не менее, санкции США, ЕС и Великобритании уже сказываются на табачной отрасли Беларуси. Из-за ограничений на продажу Беларуси сырья для производства сигарет, в октябре-ноябре на «Немане» закончатся его запасы из стран Европы, сообщал председатель концерна «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен. Сейчас компания ищет новых поставщиков, среди отечественных, российских и китайских производителей сырья. Как правило, они уступают европейскому по качеству.

Кроме этого Philip Morris International заявили, что c третьего квартала 2021 года перестают продавать в Беларусь электронные сигареты Iqos. Монопольным правом на реализацию Iqos в стране в начале этого года обладала компания семьи Алексея Олексина «Энерго-Ойл», приближенного к Лукашенко бизнесмена, попавшего под западные санкции.

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