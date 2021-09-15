Цены на газ в Европе стабилизировались
- 15.09.2021, 19:24
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C начала торгов в среду стоимость газа росла на $150.
Цены на газ на европейском рынке стабилизировались на уровне 880 долларов за тысячу кубометров после роста до 970 долларов в ходе торгов в среду, 15 сентября, передает korrespondent.net.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $883 за тысячу кубометров или €72 за МВт·ч.
Всего с начала торгов в среду стоимость газа росла на 150 долларов, но после снижения рост составил 10%.
Накануне стоимость газа впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров. А еще на прошлой неделе газ торговался на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.