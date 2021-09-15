Ольга Якубовская: Николай Статкевич – человек несгибаемой воли и мужества 15.09.2021, 19:37

Художница посвятила политзаключенному картину.

– Эту работу я посвящаю Николаю Статкевичу - политзаключенному, лидеру партии «Народная Грамада», бывшему кандидату в президенты, - пишет художница Ольга Якубовская.

– Это человек несгибаемой воли и мужества, он несколько раз сидел в тюрьме за свои убеждения. Я очень давно хотела посвятить ему свою работу, но не знала, как подступиться к изображению личности такого масштаба.

Недавно я увидела в интернете фрагмент письма, которое было отправлено Николаю белорусской женщиной, с рисунком льва, нарисованного ее дочкой Яной.

Там были строки, которые помогли выстроить сюжет моей работы: «Бо для нас Вы ёсць увасабленнем iльвiных якасцяў - высакародства, мужнасцi, прынцыповасцi, дужасцi, бескампрамiснасцi ў адстойваннi сваiх iдэалаў. Мацуйцеся, спадар Мiкола, i ведайце, што тут за Вас молiцца, хвалюецца, Вамi ганарыцца багата людзей».

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