В августе 2020-го года бастовали все рудники «Беларуськалия» 15.09.2021, 19:47

Можем повторить!

– Поддерживаем шахтеров из стачкома ОАО «Беларуськалий». После взлома серверов ДООРД МВД в руках Киберпартизан оказались записи, которые проливают свет на многие события, происходившие в августе 2020 года. Киберпартизаны передали стачкому аудиозаписи, которые касаются событий в Солигорске, в частности забастовок на ОАО «Беларуськалий».

Послушать записи можно здесь и здесь.

Эти аудиозаписи – очевидное доказательство тому, что забастовка в августе-2020 в Солигорске шла полным ходом. Встали все (!) рудоуправления, в то время как люди из администрации «Беларуськалия» пытались запугивать и нагло врали работникам о том, что якобы все производственные площадки работают.

Только вместе мы победим. Готовимся к всеобщей забастовке и Моменту Х. Только мы сами можем отстоять свою свободу.

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