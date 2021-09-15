Дмитрий Кучук: Возможно, работники БелАЭС устроили итальянскую забастовку 3 15.09.2021, 20:11

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Дмитрий Кучук

Это может быть причиной отключения реактора.

Литва ограничила доступ белорусской электроэнергии на рынок стран Балтии - это сделано для того, чтобы поставки электроэнергии с Островецкой АЭС, которую Литва считает очень опасной, были невозможны в принципе.

В беседе с «Радыё Рацыя» ситуацию прокомментировал председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук:

- В Литве, помимо этих ограничений, есть еще решение правительства, есть решение Сейма, где все фракции и все политики подписали заключение, что они не будут покупать электроэнергию c Белорусской АЭС. Соответственно, этот переход между Беларусью на линии электропередачи в Литву и далее в страны Балтии теперь будет заблокирован Литвой до тех пор, пока Литва, Эстония и Латвия не подпишут соглашение о том, как они будут действовать. Литва будет руководствоваться своим законодательством, и в нем четко указано, что электроэнергия с Белорусской АЭС не должна поступать на территорию Литвы.

– Сейчас Островецкая АЭС простаивает. Она отключена от сети и не вырабатывает электроэнергию с июля.

– Да, наши активисты говорят, что реактор не работает. И в Минэнерго тоже не говорят, когда его запустят. Видимо серьезная поломка. Думаю, там нужно будет полностью поменять оборудование, так что это может занять около полугода. Хорошо, что АЭС не работает. Лучше бы они не запускали и дальше.

Может быть, здесь иная ситуация, потому что на «Гродно Азоте» большой независимый профсоюз, может быть, рабочие присоединяются к каким-то итальянским забастовкам, и это как-то сказывается на работе. И если это есть на Белорусской АЭС, то, возможно, причина в этом, а не в учениях.

– Но строить на границе такие объекты, как атомные электростанции, по-прежнему опасно.

– Подобные объекты всегда привлекательны, в том числе и для террористов. И все это нужно контролировать и больше защищать. И прямо у границы все эти процессы происходят. И это может быть опасно для жителей Литвы, Беларуси и Польши.

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