Лекарства в Беларуси оказались в лидерах по росту цен 4 15.09.2021, 20:16

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В Госконтроле заявили, что подорожание было обусловлено изменением курса валют.

Госконтроль проверил, насколько обосновано повышение цен на лекарства. Специалисты ведомства прошлись по аптекам по жалобам покупателей. Напомним, лекарства в августе оказались в лидерах по росту цен за последние 12 месяцев, передает zerkalo.io.

Госконтроль получил 13 жалоб на цены на лекарства. «Большинство которых касалось увеличения стоимости отдельных лекарственных препаратов по сравнению с прошлым годом, — рассказали в ведомстве. — Как показал анализ формирования цен, подорожание лекарств было обусловлено изменением курса валют».

В ведомстве привели пример, как изменение курса валют сказалось на ценах на лекарства.

— До 2021 года закупочная цена на импортный спрей для носа «Септоназал» (для взрослых) составляла 2,32 доллара, в текущем году — 1,98 евро. Стоимость этого лекарства в аптеках стала выше из-за изменения курса белорусского рубля к разным валютам, — уточняют в КГК.

В ведомстве также уточнили, что в некоторых случаях жаловались на подорожание лекарств из-за различной фасовки лекарственных препаратов.

— В 2020 году «Фурасол» (порошок в пакетах) реализовывался в аптеках по 5 и 15 штук в упаковке. Стоимость одного пакета в большей упаковке была 1,37−1,55 рубля, в меньшей — 2,3−3,22 рубля. Поскольку в 2021 году поставки препарата были только меньшими упаковками, у покупателя сложилось впечатление о его подорожании, — уточнили в ведомстве.

Ранее Госконтроль закрывал некоторые аптеки из-за вопросов по ценникам на лекарства.

Напомним, с 1 января этого года в Беларуси подняли НДС на лекарства и медизделия, из-за чего заметно выросли розничные цены.

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