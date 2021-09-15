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В Минлесхозе признали массовую вырубку лесов в Беларуси

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  • 15.09.2021, 20:35
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В Минлесхозе признали массовую вырубку лесов в Беларуси

Вырубку леса в министерстве называли «уборкой урожая».

Во время пресс-конференции о направлениях развития лесной отрасли в 2021 году, которая прошла в Национальном пресс-центре, первый замминистра лесного хозяйства прокомментировал вырубку лесов в Беларуси.

Так представитель Минлесхоза признал, что в Беларуси увеличились объемы вырубки, а, следовательно, выросли объемы заготовки древесины.

- Действительно, мы начали больше рубить, но рубить мы начали больше, потому что у нас начали созревать леса, - пояснил Валентин Шатравко.

- Мы, как и сельское хозяйство, как и любой хозяин рачительный должны убирать урожай, который поспел. Поэтому мы, в принципе, это и делаем, - заметил чиновник.

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