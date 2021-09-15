Удар по табачке очень чувствительно скажется на бюджете Беларуси 2 15.09.2021, 20:47

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Санкции набирают обороты.

Компания British American Tobacco прекратила сотрудничество с Гродненской табачной фабрикой «Неман».

Такое решение было принято из-за сообщений о нарушении прав человека и санкций против некоторых компаний Беларуси, сообщается на сайте компании.

До сих пор гродненская фабрика по заказу BAT производила для белорусского рынка сигареты известных брендов — Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall и другие.

Удар по осторожному оптимизму

ГТФ «Неман» входит в состав «Белгоспищепром». В конце августа глава концерна Анатолий Бубен рассказал о том, как санкции затронули табачную отрасль. В частности, речь шла об обеспеченности гродненской фабрики сырьем, пишет «Солидарность».

По его словам, сырьем фабрика обеспечена минимум до октября-ноября:

— Директоры обещают, что мы доработаем до конца года без проблем. А за это время мы найдем новые рынки для поставки (сырья).

Также из рассказа чиновника стало известно, что из-за санкций пришлось заменять прежних производителей ароматизаторов, некоторые функции в оформлении сигарет теперь выполняют российские фирмы вместо немецких.

В целом же несколько недель назад слова главы концерна о табачной отрасли звучали достаточно оптимистично:

— Что производили, то и продолжаем производить, куда продавали, туда и продаем.

Под санкциями

Гродненская табачная фабрика «Неман», а также созданная недавно компания «Интер Тобакко» в августе этого года попали под санкции США.

«Интер Тобакко» принадлежит близкому к властям бизнесмену Алексею Олексину, получившему от государства беспрецедентные права на продажу табачных изделий, а также создание сети торговых точек «Табакерка».

По данным принадлежащей Олексину компании «Энерго-Оил», предприятие владеет 40% внутреннего табачного рынка, в ее активе свыше 10 тысяч торговых точек по всей стране.

С кем еще сотрудничают белорусские табачные фабрики

Помимо British American Tobacco гродненская фабрика сотрудничала с компанией Tobacco International Enterprises Limited

Фабрика производит продукцию на оборудовании ведущих мировых изготовителей: «Hauni Maschinenbau AG» и Focke&CoGmbh&CoKG (Германия), «G.D.S.p.A» (Италия).

Табачное сырье в Гродно поступает из 20 стран мира, на сайте названы некоторые из известных мировых поставщиков: от «Premium Tobacco Int DMCC» (ОАЭ), до швейцарской «Alliance One International AG».

Поставщиками нетабачных материалов (от бумаги до клеев и ароматизаторов) являются компании из Чехии, Италии, Германии, Франции, Греции, Австрии и других европейских стран.

Фабрика сотрудничает и с белорусскими предприятиями, поставляющими бумагу.

Приведенный выше список иностранных партнеров ГТФ «Неман» красноречиво показывает, насколько предприятие зависит от того, как будут дальше развиваться события. Можно только представить себе, с какими сложностями столкнется фабрика, если примеру British American Tobacco последуют другие партнеры «Немана».

Несколько цифр

Для понимания того, чем для бюджета страны могут обернуться проблемы в табачной отрасли, приведем несколько цифр.

В I квартале 2021 года сумма уплаченных платежей в бюджет производителей табачных изделий превысила 438 млн рублей, сообщает «Кошт урада». Для сравнения: нефтепереработка принесла бюджету 275,1 млн руб.

По данным портала, в 2020-м сумма платежей в бюджет от всех белорусских производителей табачных изделий составила 1699 млн рублей. Для сравнения: «Газпром трансгаз Беларусь» перечислил в бюджет 1645 млн рублей.

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