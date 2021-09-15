В Ивацевичском районе на подворье забежал волчонок

В Ивацевичском районе на подворье забежал волчонок7
- 15.09.2021, 22:04
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Хозяева подворья приняли зверя за собаку.
Волчонок залез в птичник и столкнулся с хозяевами. Они приняли зверя за собаку, сообщает «Ивацевичский вестник».
Инцидент произошел в деревне Галенчицы Ивацевичского района.
На рассвете животное забрело во двор жилого дома и пробралось в птичник.
«Так как был обнаружен хозяевами в предрассветный час то люди не сразу поняли что это волк. В последующем он был убит», — рассказало издание.
Специалисты считают, что волчонок скорее всего отбился от стаи и пришел в деревню в поисках пропитания.