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В Ивацевичском районе на подворье забежал волчонок

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  • 15.09.2021, 22:04
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В Ивацевичском районе на подворье забежал волчонок

Хозяева подворья приняли зверя за собаку.

Волчонок залез в птичник и столкнулся с хозяевами. Они приняли зверя за собаку, сообщает «Ивацевичский вестник».

Инцидент произошел в деревне Галенчицы Ивацевичского района.

На рассвете животное забрело во двор жилого дома и пробралось в птичник.

«Так как был обнаружен хозяевами в предрассветный час то люди не сразу поняли что это волк. В последующем он был убит», — рассказало издание.

Специалисты считают, что волчонок скорее всего отбился от стаи и пришел в деревню в поисках пропитания.

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