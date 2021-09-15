SpaceX впервые запустит в космос полностью гражданский экипаж 15.09.2021, 22:06

Запуск состоится сегодня ночью.

Ночью 16 сентября (15 сентября по североамериканскому летнему времени) компания SpaceX намерена осуществить запуск миссии Inspiration4 – впервые в космос полетит полностью гражданский экипаж. На борту корабля Crew Dragon будут находиться четыре пассажира, которые поднимутся на высоту 575 километров над Землей.

В самой компании отмечают, что пятичасовое окно для запуска откроется в 3:00 16 сентября. Существует вероятность того, что запуск отменят из-за погодных условий или технических проблем.

Crew Dragon запустят с помощью ракеты-носителя Falcon 9, запуск пройдет с космодрома в Космическом центре Кеннеди. Корабль с астронавтами вернется на Землю спустя примерно три дня после запуска.

Полет полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. На орбиту отправятся четыре человека. Командир экипажа —Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.

SpaceX начнет трансляцию события примерно за четыре часа до запуска.

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