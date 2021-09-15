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Глава СК Витебской области уволен

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  • 15.09.2021, 22:15
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Глава СК Витебской области уволен

Новым главой назначен Александр Гуцко.

В Витебской области назначен новый начальник Управления Следственного комитета. Соответствующий указ сегодня подписал Лукашенко, сообщает пресс-служба СК.

Должность занял полковник юстиции Александр Гуцко, который ранее был замначальника УСК по Гомельской области.

Прежний начальник Витебского областного управления, генерал-майор юстиции Павел Игнатов уволен со службы в СК и отправлен в запас с правом ношения формы и знаков различия.

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