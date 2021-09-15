Глава СК Витебской области уволен

Глава СК Витебской области уволен3
- 15.09.2021, 22:15
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Новым главой назначен Александр Гуцко.
В Витебской области назначен новый начальник Управления Следственного комитета. Соответствующий указ сегодня подписал Лукашенко, сообщает пресс-служба СК.
Должность занял полковник юстиции Александр Гуцко, который ранее был замначальника УСК по Гомельской области.
Прежний начальник Витебского областного управления, генерал-майор юстиции Павел Игнатов уволен со службы в СК и отправлен в запас с правом ношения формы и знаков различия.