Наша первостепенная задача сейчас — общенациональная забастовка 5 Telegram-канал «Баста!»

16.09.2021, 8:17

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Улицы опустеют, страна замрет, а диктатура мгновенно потеряет своего донора.

Все то, что натворила хунта, не забудется, «как раньше» уже не будет.

Наш долг как граждан и как людей — проявить солидарность и выступить единым фронтом против плешивого фашиста.

Общенациональная стачка — самый безопасный и эффективный вариант в сегодняшних реалиях. И, как ни парадоксально, лучшим противодействием станет бездействие. Достаточно в один прекрасный день всей страной остаться дома. Улицы опустеют, страна замрет, а диктатура мгновенно потеряет своего донора.

Наша солидарность сделает свое дело! Мы будем все вместе наблюдать последние дни, или даже часы агонии режима. Без наших денег, без нашей рабочей силы престарелый диктатор не сможет ни дня продержаться у власти. Так давайте же сделаем это!

Жыве Беларусь!

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