Ученые заявили о возможном обнаружении древнейшего образца искусства 16.09.2021, 8:20

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Их могли оставить дети-денисовцы.

Международная группа ученых заявила о том, что отпечатки рук и ног, найденные на Тибетском плато, могут быть древнейшим образцом искусства. Они датируются периодом между 169 и 226 тысячами лет назад и в три или четыре раза старше, чем знаменитые наскальные рисунки в Испании, Франц и Индонезии, сообщается на сайте Конелльского университета, пишет «Зеркало недели. Украина».

Один из авторов работы Томас Урбан считает, что эти отпечатки можно рассматривать как средство творческого выражения. Пять отпечатков ног и симметричные пять отпечатков рук были найдены в Тибете в 2018 году.

«Это была скользкая наклонная поверхность. Просто так ступить на нее нельзя. Нельзя так упасть. Так зачем же создавать такое расположение отпечатков?», - рассказывает Урбан.

Подсказу о предназначении следов дает присутствие отпечатков ладоней. Хотя следы ступней часто встречаются в истории человечества, присутствие отпечатков ладоней – гораздо более редкое явление. И оно связывает «панно» из Тибета с древней изобразительной традицией, которая предполагает нанесение отпечатков рук на стены пещер. Древнейшие примеры такого искусства были найдены на острове Сулавеси и в Испании, их возраст оценивается в 40-45 тысяч лет.

Урбан и его коллеги использовали метод датировки по изотопам урана, чтобы определить возраст новых следов. По их мнению, следы ног оставил ребенок в возрасте семи лет, а отпечатки рук принадлежали ребенку в возрасте 12 лет.

Не менее важным вопросом является то, к какому виду принадлежали эти дети. Одна из теорий, которая подтверждается недавними находками на Тибетском плато, заключается в том, что это были денисовцы. Хотя точную видовую принадлежность древних художников вряд ли удастся установить, их творчество является древнейшими следами присутствия гоминид в этом регионе.

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