Вашингтон и Вильнюс снова обсуждали Беларусь
- 16.09.2021, 9:35
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Госсекретарь США поблагодарил Литву за поддержку перемен в нашей стране.
Поддержка белорусского демократического движения стала одной из тем переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Литовский министр находится с визитом в Вашингтоне.
"Два лидера обсудили наше продолжающееся партнерство по поддержке белорусского продемократического движения, и госсекретарь выразил благодарность Литве за содействие в создании отдела по делам Беларуси в посольстве США в Вильнюсе", — рассказал по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.
Блинкен также поблагодарил Ландсбергиса за лидерство Литвы в противостоянии вызовам, исходящим от Беларуси. Речь скорее всего о миграционном кризисе, который сложился на границах ЕС с Беларусью.
На днях эти же темы обсуждали в телефонном разговоре помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и литовский премьер-министром Ингрида Шимоните.