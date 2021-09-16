Социолог, раскрывший низкий рейтинг власти: Cистема может сломаться при первом значительном колебании

Социолог, раскрывший низкий рейтинг власти: Cистема может сломаться при первом значительном колебании2
- 16.09.2021, 9:56
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Что даст трещину?
Геннадий Коршунов — тот самый бывший директор Института социологии НАН Беларуси, который в июне 2020 года подтвердил информацию о низком рейтинге Лукашенко. В начале осени его попросили уйти с должности, отмечает «Брестская газета».
В интервью украинскому блогеру BalaganOff социолог ответил на вопросы о страхах белорусов, степени снижения протестных настроений и возможной развязке.
По словам Коршунова, социологи в начале 2020 года не могли предположить, что будет такой общественный взрыв.
«В Беларуси существуют как бы две реальности: реальность официальная и жизнь. Все политические процессы обычно шли на официальном уровне. О том, что на уровне жизни будет такой огромный взрывной подъем, естественно, на начало года никто не подозревал».
Хотя к нынешнему моменту внешние проявления протестной активности удалось сбить, протестных настроений меньше не стало. Со страхами белорусов в это время многое происходило.
Отвечая на вопрос, какая именно яркая победа нужна белорусам, Коршунов отметил:
«Интерес в том, что промежуточная победа рискует очень быстро стать окончательной. Мы часто разговариваем с коллегами, и очень сложно предположить, что именно будет. Сейчас власть работает на саморазрушение. С точки зрения того, что делается для победы протеста, больше, чем сам Лукашенко, не сделал никто. Дичь, которая творится сейчас в системе образования, покажет родителям, что это за система, — тем, кто еще не допер. Когда власть доведет до ручки последние мосты, которые в прошлом году падали просто как домино, люди увидят, что власть не справляется ни с чем».
Коршунов также предполагает, что система может сломаться при первом значительном колебании курса доллара или задержках зарплат. Причем скорее всего, по его мнению, начнется не с Минска, а с регионов.
Интерес в том, что промежуточная победа рискует очень быстро стать окончательной.
«Я даже не предположу, это будет протест людей или слом вертикали, управленческой системы. Что первое даст трещину? Будет это какой-то несчастный случай на заводе, который взорвет местное сообщество, какая-то политическая вещь или экономическая? Или Путин сделает заявление, которое взорвет общество? Сейчас все настолько хрупкое, настолько шаткое.
С одной стороны, очень много усталости. С другой — все равно есть огромная вера, огромная обида на власть и ощущение поддержки от тех, кто рядом».