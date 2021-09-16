Где и по какой цене сейчас продают грибы? 2 16.09.2021, 11:02

1,892

Килограмм боровиков — от 20 рублей.

В Беларуси грибная пора — в лесах высыпали подосиновики, подберезовики, боровики, маслята, грузди. Те, кто знает места и любит заниматься тихой охотой, могут поехать в лес и за пару часов насобирать ведерко свежих грибов. А те, у кого нет времени или желания бродить по лесу, без труда за умеренную плату могут добыть грибы на рынке, с рук через частные объявления или просто выехав на трассу к лесам, где немало грибников продает свои трофеи. zerkalo.io узнало, почем и где сейчас продают грибы.

В Минске на рынке грибов сейчас много и всяких. Одни продают на вес, некоторые — банками и ведерками. На прилавках очень много боровиков — от маленьких и пузатеньких до крупных со стройными белыми ножками. Цена зависит от размера и сорта товара. За килограмм продавцы просят от 20 до 35 рублей.

По такому же принципу определяется цена и на подосиновики, коих на рынке сейчас тоже немало. Мелкие и молодые — дороже, а большие — подешевле. Цены — от 10 до 15 рублей за килограмм.

А вот лисички за последние несколько дней подорожали. К примеру, 10 сентября килограмм можно было купить за 12 рублей. Сейчас же их продают по 18−20 рублей за кило.

— Меньше стало их в лесу, — поясняют продавцы. — Поэтому подорожали.

Можно найти в продаже также маслята. Трехлитровое ведерко продают за 15 рублей. По такой же цене можно купить и три литра опят. В ассортименте есть рыжики. Их тоже продают маленькими ведерками. За трехлитровое просят 25−30 рублей.

Самый бюджетный вариант сейчас — это грузди. За 25 рублей можно купить 10 литров.

Некоторые продают уже и сушеные грибы, расфасованные в трехлитровые пластиковые банки. Цена — 50 рублей.

Продавцы говорят, что спрос на грибы немного и снизился за последнее время, потому что грибы высыпали массово.

— Белых сейчас в лесу много. Люди стали сами ходить и собирать, — поясняет один из продавцов грибов.

Мнения по поводу количества грибов в этом году разделились: некоторые несут ведрами, некоторые находят «по 10−15 штук там, где в прошлые годы можно было насобирать за час большую корзину».

— На самом деле все зависит от места. В некоторых районах грибники на трассе один на одном сидят. В других едешь — никого нет. Я пару дней назад ездил в Витебск, многие продают опята. В среднем по 10 рублей за пятилитровое ведро. Боровики в двухлитровых ведрах по 20 и 25 рублей продавали. А сегодня днем под Шищицами в Слуцком районе останавливался. Так там подосиновики и подберезовики кучками продавали. Не знаю, сколько в них по весу. Стоили по 10−15 рублей за кило. Обычно в это время уже зеленки и подзеленки продают. Но этих грибов я пока нигде не видел. Лисички были по 4−5 рублей за поллитровую баночку. Маслята, по-моему, семилитровое ведерко за 10 рублей.

Объявлений от желающих продать собственноручно собранные грибы полно и в интернете. Причем цены там зачастую скромнее, чем на рынках или у продавцов на трассах. Некоторые предлагают доставку своего товара. На одном из белорусских сайтов с частными объявлениями мы нашли предложение о продаже 5 литров маслят за 6 рублей в Старых Дорогах. В Могилеве продают опята — 10 литров за 15 рублей. В Речице предлагают 1,3 килограмма боровиков за 20 рублей, в в Гомеле за кило боровиков просят 10 рублей. В Бресте есть предложения о продаже польских грибов по 4 рубля за кило. Гродненские грибники продают лисички по 10 рублей за кило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».