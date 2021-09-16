Белорусские рабочие покидают заводы 16.09.2021, 11:26

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Фото: bymedia

Флагманы индустрии отчитались по выпуску, занятости и финансовым показателям.

Далеко не все из них можно отнести к успешным примерам. Промышленность Беларуси ударно начала 2021-й. В этом ей помогала низкая база прошлого года. Вспомните: в 1-м квартале россияне не поставляли прежние объемы нефти на НПЗ, а в марте—апреле грянул мировой экономический кризис, сообщает banki24.by.

Сперва промышленное производство росло как на дрожжах. 1 квартал промышленники закрыли с плюсом в 9,2%, 2 квартал — с плюсом 11,6%. Однако уже по итогам июня рост существенно замедлился — до 6,9% против 11,5% в мае и 16,4% в апреле.

Торможение продолжилось в июле. За этот месяц выпуск вырос к 2020 году всего на 2,7%. В обрабатывающих отраслях рост был еще скромнее — на 1,5%. Из драйверов роста ВВП промышленность постепенно перекатилась в число аутсайдеров.

За осенние месяцы 2020 года промышленное производство ускорилось. Фактор низкой базы окончательно исчезает. Если ничего принципиально не поменяется, то к концу 2021-го месячные темпы могут плотно приблизиться к нулевым.

В 2021 году флагманы промышленности теряют рабочую силу. За 7 месяцев крупные и средние компании в отрасли приняли на работу 78,5 тыс. человек, но уволили 87,6 тыс.

Отток кадров на чистой основе составил 9,1 тыс. человек. На каждых 100 уволенных в промышленности в среднем приходилось только 89,6 принятых.

На 1 июля 2021-го около 25,9% крупных и средних организаций промышленности не имели собственных оборотных средств, а еще 11,2% были обеспечены обороткой ниже нормативов.

Средняя рентабельность продаж по промышленности пока чуть выше, чем в прошлом году. За январь—июль 2021 года она составила 9,6% против 9,4% годом ранее.

Но среднюю рентабельность по отрасли формируют крупные высокоприбыльные бизнесы. Медианная рентабельность намного ниже. Это видно по доле предприятий с негативной и низкой рентабельностью.

По итогам 7 месяцев около 18,8% флагманских компаний имели отрицательный результат от продаж, а 30,1% — рентабельность в пределах 0–5%. Значит медианная рентабельность продаж промышленников в 2021 году немногим более 5%.

Суммарные долги флагманов промышленности на 1 августа превысили 93,4 млрд BYN. Рост обязательств крупных и средних предприятий с начала года составил 21,1%.

Платежи промышленников кредиторам за 7 месяцев составили 29,4 млрд BYN и выросли к 2020 году на 11,1%. Промышленность была вынуждена направить на эти цели эквивалент 32,9% выручки.

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