Сергею Законникову — 75 16.09.2021, 12:10

Сергей Законников

Фото: svaboda.org

Известный белорусский поэт и публицист отмечает юбилей.

Сегодня белорусский поэт, публицист, журналист, переводчик, общественный деятель Сергей Законников отмечает юбилей — 75 лет.

Сергей Законников родился 16 сентября 1946 года в д. Слобода Бешенковичского района Витебской области в учительской семье. Через год переехал в д. Глыбочка Ушачского района Витебской области, где и прошло детство поэта.

В 1969 году окончил филологический факультет Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Преподавал белорусский язык и литературу в Клетновской средней школе Борисовского района Минской области (1969—1970). В 1970—1971 годах — литературный сотрудник ушачской районной газеты «Патрыёт». В 1972—1975 годы — секретарь Ушачского районного комитета ЛКСМБ. В 1975—1978 годах — корреспондент, заведующий отделом сельской молодежи редакции газеты «Чырвоная змена», с октября 1975 года — корреспондент отдела литературы и искусства редакции газеты «Звязда». С 1978 года — инструктор, в 1979—1986 годах — заведующий сектором художественной литературы отдела культуры ЦК КПБ.

В 1986—2002 годы — главный редактор белорусского литературного журнала «Полымя».

Перевел на белорусский язык отдельные произведения российских, украинских, грузинских и литовских поэтов.

Сергей Законников — автор многих публикаций в белорусских СМИ на общественно-политические темы.

Редакция Charter97.org поздравляет Сергея Законникова с юбилеем, а также желает ему крепкого здоровья и творческих успехов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».