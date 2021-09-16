Немецкие власти после забастовок сели за стол переговоров с машинистами локомотивов 16.09.2021, 12:59

фото: PICTURE ALLIANCE

Стороны заключили договор.

Немецкий оператор железной дороги Deutsche Bahn и профсоюз машинистов локомотивов GDL после трех забастовок, которые на несколько дней парализовали пассажирские и грузовые перевозки, объявили о договоренности по новому коллективному договору.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Решить конфликт помогали в том числе премьеры федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.

Последняя пятидневная забастовка GDL закончилась во вторник на прошлой неделе, и профсоюз угрожал прибегнуть к четвертому протесту, если компания не пойдет на уступки в своих предложениях изменений в договор.

В воскресенье предложения были внесены и в последующие дни шло обсуждение. О финальных условиях договоренности еще не сообщили.

Между тем о намерении требовать изменений заявил еще один большой профсоюз железнодорожников EVG.

Их руководитель Клаус-Дитер Гоммель заявил, что они готовятся к переговорам, но не исключают забастовки.

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