Польские пограничники не пустили в страну более 300 нелегалов 16.09.2021, 13:03

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иллюстрационное фото

Почти всех их развернули в Беларусь

Польская пограничная служба сообщила о почти рекордном числе предотвращенных попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу, сообщает zerkalo.io.

Как сообщает ведомство в Twitter, за минувшие сутки пресечены 311 попыток незаконного пересечения границы. Задержаны 2 нелегальных мигранта из Ирака. Кроме того, пограничники задержали 6 иностранцев за помощь беженцам.

Своеобразный рекорд на этой неделе был установлен 13 сентября: тогда польские пограничники не допустили в страну 509 мигрантов.

Латвия сообщает, что 15 сентября границу пытались перейти 28 человек. Всех их развернули в Беларусь. Еще семи нелегалам по гуманитарным причинам не запретили пересекать государственную границу. Эти люди задержаны.

Напомним, после резкого роста числа нелегальных мигрантов с белорусской стороны, Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать их на свою территорию. Людей разворачивают на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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