Сахарные заводы в Беларуси простаивают? 2 16.09.2021, 13:24

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В СМИ появились сообщения об исчезновении сахара с прилавков магазинов.

Заведующая одним из слуцких сетевых магазинов прокомментировала ситуацию с пропажей сахара изданию kurjer.info: «Нет сахара не только слуцкого — вообще никакого. Заводы все стоят. После 15 сентября они начали запускаться, а как будут поставлять [сахар] в торговлю, мы не знаем. Поэтому когда сахар появится, неизвестно».

В некоторых магазинах сахар продается ещё из старых запасов.

Напомним, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки сахарной свёклы на 14 сентября (раньше сезон традиционно начинали 1 сентября). Это было сделано из-за того, что сахарная свёкла плохо уродила: она не набрала достаточную товарную массу и сахаристость к началу осени. Комбинат столкнулся и с другими сложностями.

«Евроопт по Алибегова в Минске. Остальные полки под сахар заставлены геркулесом», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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