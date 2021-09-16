Сахарные заводы в Беларуси простаивают?2
- 16.09.2021, 13:24
- 4,698
В СМИ появились сообщения об исчезновении сахара с прилавков магазинов.
Заведующая одним из слуцких сетевых магазинов прокомментировала ситуацию с пропажей сахара изданию kurjer.info: «Нет сахара не только слуцкого — вообще никакого. Заводы все стоят. После 15 сентября они начали запускаться, а как будут поставлять [сахар] в торговлю, мы не знаем. Поэтому когда сахар появится, неизвестно».
В некоторых магазинах сахар продается ещё из старых запасов.
Напомним, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки сахарной свёклы на 14 сентября (раньше сезон традиционно начинали 1 сентября). Это было сделано из-за того, что сахарная свёкла плохо уродила: она не набрала достаточную товарную массу и сахаристость к началу осени. Комбинат столкнулся и с другими сложностями.
«Евроопт по Алибегова в Минске. Остальные полки под сахар заставлены геркулесом», — пишут читатели сайта Charter97.org.