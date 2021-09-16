Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT 5 16.09.2021, 13:41

3,480

Странам ЕС предложили не признавать российскую Госдуму легитимной, если выборы будут сфальсифицированы.

Европарламент на пленарной сессии в четверг подавляющим большинством голосов утвердил доклад по отношениям с Россией, в котором призывает страны ЕС не признавать легитимной Госдуму РФ, если трехдневные выборы 17, 18 и 19 сентября будут сфальсифицированны, сообщает finanz.ru.

За документ, подготовленный комитетом ЕП по международным делам для Еврокомиссии и Европейского совета, проголосовали 494 депутата при 103 голосах «против» и 72 воздержавшихся.

«Российский режим угрожает миру и безопасности в Европе, продолжая систематические нарушения прав человека в отношении своих граждан и агрессивную внешнюю политику, включая <…> незаконную аннексию Крыма, <…> кибератаки на инфраструктуру стран-членов ЕС и нарушения международного права», говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.

Ситуация в России, по мнению авторов доклада, «стремительно ухудшается», поскольку «президент Владимир Путин усиливает репрессии против демократических сил с целью заставить молчать критиков <…> и ограничить свободу мирных собраний».

Режим Путина представляет из себя «стагнирующую авторитарную клептократию во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами», в то время как экономика России зависима от экспорта нефти и газа, «неконкурентоспособна» и живет в условиях «массированной государственной коррупции», говорится в докладе.

Поправки в Конституцию России, «обнулившие» сроки Путина, по мнению ЕП, были «приняты незаконно» и не только позволили президенту избираться на шестой срок в 2024 году, но и «ограничили права граждан на справедливый суд», поскольку дали президенту право назначать судей Конституционного суда.

В связи с этим странам ЕС следует «быть готовыми не признавать парламент России и рассмотреть возможность призыва к исключению России из международных организаций и парламентских ассамблей, в частности ПАСЕ, если выборы в России будут признаны сфальсифицированными, проведенными с нарушениями демократических принципов и международного права», говорится в докладе.

Считать выборы справедливыми, по мнению ЕП, уже «просто невозможно»: власти «усилили репрессии» и «уничтожили политическую конкуренцию», повторяя сценарий белорусской диктатуры августа-2020 года.

Евросоюзу следует «осудить любые попытки президента Путина остаться у власти после истечения полномочий 7 мая 2024 года», а также разработать детальную стратегию снижения зависимости от нефти из газа из России, говорится в документе.

Частично эту проблему решает «зеленая сделка», пишут европарламентарии: к 2030 году импорт нефти должен сократиться на 78-79%, а газа - на 58-67%.

Наконец, странам-членам ЕС следует «использовать свое влияние и призвать к исключению России из системы SWIFT», чтобы удержать российское руководство от дальнейшего агрессивного поведения, а также быть готовыми отказаться от покупки российских углеводородов, если Москва «продолжит угрожать» европейским государствам., предлагают авторы доклада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».