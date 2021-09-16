Пакистан «празднует» победу талибов Сергей Джердж

16.09.2021, 14:37

2,358

Фото: EPA

Чем обеспокоены Китай, Иран и Россия?

Талибы назначили презентацию правительства в Кабуле на 11 сентября 2021 года. Жестокий символизм этой даты ни у кого не вызывает сомнений. Именно в этот день 20 лет назад после терактов в Нью-Йорке началась война против Аль-Каиды и других групп радикальных исламистов.

То есть прошел определенный диалектический исторический цикл. Выбор этой даты шокировал всех, в том числе и страны, которые Талибан пригласил на инаугурацию — Пакистан, Китай, Россию.

В конце концов Кабул посетил генерал-лейтенант Фаиз Хамид, генеральный директор Межведомственной разведки Пакистана (Inter-Services Intelligence (ISI)). Именно после его замечаний талибы согласились перенести дату объявления нового афганского правительства на более поздний срок.

Пакистан, который изначально поддерживал Талибан, обсуждает условия создания правительства в Афганистане для того, чтобы он был признан на международном уровне. Это, безусловно, момент славы Пакистана. В течение многих лет центральная власть Афганистана осуждала поддержку, которая оказывалась афганским талибам со стороны Пакистана, в частности со стороны отдельных представителей армии страны и ISI.

Пакистан, который изначально поддерживал Талибан, обсуждает условия создания правительства в Афганистане для того, чтобы он был признан на международном уровне. Это, безусловно, момент славы Пакистана. В течение многих лет центральная власть Афганистана осуждала поддержку, которая оказывалась афганским талибам со стороны Пакистана, в частности со стороны отдельных представителей армии страны и ISI.

Бывший руководитель ISI Хамид Гюль пророчески сказал в 2014 году: «Когда история будет написана, будет сказано, что моджахеды разгромили Советский Союз в Афганистане с помощью Америки». Затем он добавил. «Тогда будет еще одна запись. ISI с помощью Америки победила Америку».

Фракции моджахедов, которые впоследствии объединились с талибами, поддерживали крупные логистические и тактические связи с пакистанскими агентствами, и они продолжают это делать даже сегодня. Их лечение, например, проходит в больницах в Чаман и Кветте. Их семьи живут в Пакистане, а чиновники талибов, которые ведут переговоры в Дохе с американцами и европейцами, имеют пакистанские паспорта. Именно такое состояние позволило основателю террористической организации «Аль-Каида» Усаме бен Ладену затаиться в месте, расположенном неподалеку от ведущей военной академии Пакистана в Какули, пока команда ВМС США не убила его во время рейда десять лет назад.

Последние годы Пакистан культивировал воинственные элементы в Афганистане в рамках собственных региональных поисков «стратегической глубины».

После оглашения декларации об образовании Исламского эмирата Афганистана Рауф Хасан, специальный помощник премьер-министра Пакистана Имрана Хана, в своем заявлении в честь 102-го Дня независимости Афганистана 19 августа 2021, написал в Twitter: «В настоящее время в Афганистане наблюдается практически плавный переход власти от коррумпированного правительства Гани к талибам». Он добавил, что «выдумка, которую США принесли для Афганистана, рассыпалась, как сказочный карточный домик». А сам премьер-министр Пакистана Имран Хан, комментируя ситуацию в Афганистане, сказал, что афганцы «сломали цепи рабства».

Нет никакого сомнения в том, что ряд стран, в частности Китай, Россия, да и Иран, в общем благоприятно настроенные к Талибану, пока крайне насторожены. Причины для беспокойства — и жестокость обращения с оппонентами, даже в своем лагере, показательные расстрелы военных афганской армии, взятых в плен. Однако самой большой проблемой может быть увеличение выращивания мака и наводнения контрабандных маршрутов наркотиками. Ведь деньги полевым командирам где-то нужно брать.

Сообщения о междоусобной войне между племенами начались, когда талибы, захватив власть в Афганистане, начали формировать новое правительство в Кабуле.

Соучредитель движения Талибан мулла Абдул Гани Барадар, который, как ожидалось, возглавит правительство, выступает за включение представителей различных подгрупп Талибана и различных этносов в состав правительства. Прогнозируют в полностью мужском правительстве кроме пуштунов участие таджика и узбека. Однако многие фракции движения выступают против включения этнических меньшинств, особенно, когда таджики ведут жесткую борьбу в северной долине Панджшир, единственной территории, которая не находится под властью талибов.

Пакистан, Китай и Россия постоянно настаивали и подталкивали США вывести свои войска из Афганистана. Представители российских спецслужб в предыдущие годы даже подстрекали боевиков к убийству военных именно американской армии за дополнительную плату.

А когда США войска вывели, то выяснилось, что теперь и для соседних стран есть угрозы из-за возможности проникновения Талибана. Причем для распространения своего влияния талибам даже не нужно переходить с оружием линию границы. Достаточно, чтобы проникли агитаторы, муллы и проповедники идей с деньгами. А боевики (и, возможно, не только мусульмане) найдутся и среди местных, которые объявят себя борцами за священные идеи Талибана.

В то же время Моид Юсуф, советник по вопросам национальной безопасности Пакистана, недавно сказал в одном из интервью, что Пакистан не готов видеть, как нестабильность в Афганистане перекинется на его страну. Ведь успех талибов может поощрить экстремистские движения исламистов и этнических пуштунских сепаратистов, действующих в пределах Пакистана.

Сергей Джердж, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».