FT: Предвыборные махинации разоблачают слабость режима Путина 16.09.2021, 15:29

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Поддержка «Единой России» уменьшилась.

Прошло несколько десятилетий с тех пор, как российский президент Владимир Путин и политические деятели Кремля отточили свои методы достижения того, чтобы выборы в России всегда приносили желаемый результат. И снова, несмотря на падение рейтингов, ожидается, что «пропутинская» партия «Единая Россия» получит большинство на выборах. Однако еще никогда тактика режима Путина не была такой жесткой. «Управляемая демократия» в Москве, которая когда-то была относительно «тонкой», сейчас становится все более репрессивной, приводит статью Financial Times «Зеркало недели. Украина».

Сигналом о расширении репрессий стало отравление известного критика Путина Алексея Навального. А после того, как оппозиционеру удалось выжить и вернуться в Москву, его ждал арест и заключение.

Организация Навального была объявлена «экстремистской», а всем, кто имел с ней связи, отныне запрещено участвовать в выборах. Независимые СМИ были названы «иностранными агентами», что затрудняет их выживание. Грязные уловки используются против оппозиционных кандидатов.

Наступление против Навального было частично мотивировано его заявлениями о коррупции на высоком уровне. Режим Путина также пытался подавить инициативу «умного голосования», которую организовали сторонники Навального, призывая избирателей поддержать кандидатов не от режима Кремля.

Однако все эти репрессии идут за несколькими годами слабого роста экономики в России и низким уровнем жизни, что резко контрастирует с первыми годами пребывания Путина у власти. Поддержка «Единой России» уменьшилась.

Рейтинги президента остаются относительно стабильными. Но опросы показывают, что много молодых россиян выступают против того, чтобы Путин снова стал главой государства, когда его срок полномочий закончится в 2024 году. Однако конституционные изменения позволяют Путину продолжить президентский срок.

Кремль тревожно наблюдал за тем, как тысячи людей вышли на улицы в соседней Беларуси в прошлом году после того, как диктатор Александр Лукашенко объявил свою фиктивную победу на выборах.

Пока нет никаких признаков того, что оппозиция достигнет таких уровней в России. Многие избиратели пожилого возраста не видят альтернативы Путину. Но подавление инакомыслия еще больше ограничивает пространство для дискуссий, критики и обмена мнениями, которые необходимы развитой экономике.

Предприниматели и многие иностранные инвесторы ведут свой бизнес за пределами России. Существует большая вероятность того, что российская экономика всегда будет зависеть от ископаемого топлива и страдать от коррупции, которая разъедает систему изнутри.

Иногда авторитарные системы могут быть «образованными» с намерениями пройти некоторые либеральные реформы или даже открыть путь для перехода к демократии. Некоторые представители окружения Путина в начале 2000-х считали, что это и есть его план. Но существенная пустота режима стала все более закостенелой.

Желание держаться на должности мотивировано ошибочным мнением о том, что «только Путин может спасти Россию от хаоса».

Это также отражает страх Путина вокруг того, что могло бы произойти со всеми представителями режима, если бы его повалили.

Это проблема для России, прежде всего. Но режим в Кремле несет опасность и для глобальной системы. Путин помнит, как его популярность возросла после аннексии Крыма в 2014 году. Москва продолжает подрывать украинский суверенитет и усиливает свое влияние на Беларусь в обмен на поддержку Лукашенко.

Образ России как «крепости», которую Запад захочет взорвать, отражает кремлевскую паранойю и помогает режиму манипулировать населением для сплочения «патриотической поддержки». Европейские лидеры понимают эту угрозу, однако администрации президента США Джо Байдена, которая сейчас сосредоточена на Китае, стоит уделить больше внимания угрозе со стороны Кремля, резюмирует издание.

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