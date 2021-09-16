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Предварительный отчет о посадке самолета Ryanair отложили на октябрь

  • 16.09.2021, 15:51
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Предварительный отчет о посадке самолета Ryanair отложили на октябрь

Выводы экспертов должны были прозвучать в понедельник, 13 сентября.

ICAO перенесла на октябрь предварительный отчет по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщает РИА "Новости".

Выводы экспертов должны были прозвучать в понедельник, 13 сентября. Но в тот день, как и в последующие дни на этой неделе, отчет опубликован не был.

Готовый доклад ICAO с информацией от государств-участников и заключение планируется опубликовать в ноябре, когда пройдет сессия Совета ICAO.

Напомним, режим Лукашенко захватил самолет компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился журналист Роман Протасевич и его спутница София Сапега.

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