Предварительный отчет о посадке самолета Ryanair отложили на октябрь 16.09.2021, 15:51

3,280

Выводы экспертов должны были прозвучать в понедельник, 13 сентября.

ICAO перенесла на октябрь предварительный отчет по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщает РИА "Новости".

Выводы экспертов должны были прозвучать в понедельник, 13 сентября. Но в тот день, как и в последующие дни на этой неделе, отчет опубликован не был.

Готовый доклад ICAO с информацией от государств-участников и заключение планируется опубликовать в ноябре, когда пройдет сессия Совета ICAO.

Напомним, режим Лукашенко захватил самолет компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился журналист Роман Протасевич и его спутница София Сапега.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».