Российский интернет-магазин Wildberries объявил о начале «итальянской забастовки»3
- 16.09.2021, 16:09
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Рабочие требуют повышения зарплаты.
Работники российского интернет-магазина Wildberries объявили о начале «итальянской забастовки» в некоторых филиалах компании из-за снижения зарплат, сообщает «Эхо Москвы».
В каких филиалах она пройдет и сколько человек будет принимать в ней участие, пока не уточняется.
В самой компании заявили, что находятся в диалоге с сотрудниками и в рамках переходного периода им будет произведена доплата.
Wildberries — интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле и Молдове.