закрыть
16 сентября 2021, четверг, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский интернет-магазин Wildberries объявил о начале «итальянской забастовки»

3
  • 16.09.2021, 16:09
  • 7,750
Российский интернет-магазин Wildberries объявил о начале «итальянской забастовки»
Фото: РИА «Новости»

Рабочие требуют повышения зарплаты.

Работники российского интернет-магазина Wildberries объявили о начале «итальянской забастовки» в некоторых филиалах компании из-за снижения зарплат, сообщает «Эхо Москвы».

В каких филиалах она пройдет и сколько человек будет принимать в ней участие, пока не уточняется.

В самой компании заявили, что находятся в диалоге с сотрудниками и в рамках переходного периода им будет произведена доплата.

Wildberries — интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле и Молдове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип
Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников