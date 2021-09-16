Российский интернет-магазин Wildberries объявил о начале «итальянской забастовки» 3 16.09.2021, 16:09

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Фото: РИА «Новости»

Рабочие требуют повышения зарплаты.

Работники российского интернет-магазина Wildberries объявили о начале «итальянской забастовки» в некоторых филиалах компании из-за снижения зарплат, сообщает «Эхо Москвы».

В каких филиалах она пройдет и сколько человек будет принимать в ней участие, пока не уточняется.

В самой компании заявили, что находятся в диалоге с сотрудниками и в рамках переходного периода им будет произведена доплата.

Wildberries — интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле и Молдове.

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