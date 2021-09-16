Литва проложит 100 километров колючей проволоки на границе с Беларусью 3 16.09.2021, 16:14

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Это произойдет до конца года.

До конца года Литва намерена проложить колючую проволоку на самом проблемном участке литовско-белорусской государственной границы.

Об этом сообщает "Интерфакс - Запад" со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

Длина этого проблемного участка составляет около 100 км. Сейчас на границе проложено уже 25 км проволоки. Весной следующего года Литва планирует провести здесь работы по благоустройству.

Премьер предложила ускорить работы. Для этого МВД республики ведет переговоры с Минобороны о выделении дополнительных сил.

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