Чехия снова сделала России больно 2 16.09.2021, 16:55

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Александр Франчетти

О чем говорит арест россиянина Франчетти в Праге.

Александр Франчетти — гражданин России и вот уже 20 лет проживает то в Праге, то в Крыму. В понедельник чешская полиция арестовала его на основании международного ордера, выданного Украиной. Киев требует его выдачи. Почему? Франчетти якобы возглавлял военизированную группу, которая в 2014 году помогала россиянам аннексировать Крым. Что непосвященный может обо всем этом подумать, пишет чешское издание Lidovky (перевод — inosmi.ru).

Трудно сказать. Эти факты вписываются в известный нарратив, но пока не были подкреплены обнародованными доказательствами. Многие задаются традиционным вопросом «Кому выгодно?» и возлагают вину в соответствии со своими предпочтениями. Нередко сами международные ордеры политизированы и служат политическим целям. Вспомним судьбу генерала Пиночета.

Он отказался от власти в Чили в обмен на иммунитет, но его арестовали в Великобритании и выдали Испании. Или другой пример — лидер курдской террористической «Рабочей партии Курдистана» Оджалан. Немецкий суд выдал на него международный ордер, но когда Оджалана арестовали в Италии, Германия не проявила никакого интереса, так как хотела сохранить мир и спокойствие среди собственных турецких и курдских диаспор.

Еще можно вспомнить ситуацию, когда в Бельгии чуть не арестовали израильского премьера Шарона.

Уже поэтому трудно оценивать арест Франчетти в Праге и его возможную выдачу Киеву. Но кое-что отметить стоит. То, как задержание возмутило Москву и как она начала грозиться. Как бы там ни было с Франчетти, Москва чувствует себя уязвленной, и удар пришелся на самое чувствительное место. Она ощутила его в момент, когда выставляет напоказ перед всем миром свою самоуверенность и силу.

А ведь еще недавно Москва с одобрением отнеслась к тому, что белорусские власти заставили сесть ирландский самолет в Минске (чтобы похитить оттуда эмигрировавшего Протасевича). Более того, в России открывают памятники Дзержинскому; Путин суверенно повторяет, что проблема Сирии — в иностранных незаконных войсках (турецких?), а не тех, которые присутствуют по договору с Дамаском (российские, иранские); ради всего этого Россия попирает международное право. Удар пришелся в тот момент, когда Россия дает понять, что у Запада нет никаких методов против нее. Тем не менее задержание Франчетти в Праге говорит о том, что кое-какие методы у нас все-таки есть. По крайней мере такие, которые заставят некоторых российских суверенов проявлять больше бдительности.

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