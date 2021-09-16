Минздрав Беларуси запретил двум медцентрам делать ПЦР-тесты 2 16.09.2021, 17:04

7,158

С чем это связано?

Минздрав проверил качество выполнения ПЦР-тестов в лабораториях страны летом этого года.

По результатам проверки в двух лабораториях были выявлены "существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность тестов".

Руководители этих учреждений получили предупреждение Минздрава о том, что работа центров будет приостановлена, если они не исправят ситуацию.

Однако при повторной проверке того, как выполняются ПЦР-тесты, министерская комиссия снова обнаружила недостатки в работе двух лабораторий. В результате их работа была временно прекращена.

Минздрав не дает названий лабораторий в официальном комментарии.

Как стало известно "Еврорадио", частные медцентры Synevo, Gravita и "Аква-Минск" с 17 сентября останавливают прием ПЦР-тестов на анализ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».