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Минздрав Беларуси запретил двум медцентрам делать ПЦР-тесты

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  • 16.09.2021, 17:04
  • 7,158
Минздрав Беларуси запретил двум медцентрам делать ПЦР-тесты

С чем это связано?

Минздрав проверил качество выполнения ПЦР-тестов в лабораториях страны летом этого года.

По результатам проверки в двух лабораториях были выявлены "существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность тестов".

Руководители этих учреждений получили предупреждение Минздрава о том, что работа центров будет приостановлена, если они не исправят ситуацию.

Однако при повторной проверке того, как выполняются ПЦР-тесты, министерская комиссия снова обнаружила недостатки в работе двух лабораторий. В результате их работа была временно прекращена.

Минздрав не дает названий лабораторий в официальном комментарии.

Как стало известно "Еврорадио", частные медцентры Synevo, Gravita и "Аква-Минск" с 17 сентября останавливают прием ПЦР-тестов на анализ.

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