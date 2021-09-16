Последняя китайская компания вылетела из топ-10 самых дорогих в мире 16.09.2021, 17:24

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Впервые с 2017 года в топ-10 самых дорогих компаний мира нет ни одной китайской.

Китайский технологический холдинг Tencent последним из китайских компаний потерял свое место среди 10 крупнейших компаний мира по рыночной стоимости, передает Bloomberg.

Акции компании, которая известна своими играми и социальными сетями, в четверг подешевели в Гонконге на 0,5%. В результате капитализация китайской компании снизилась до $556 млрд и Tencent уступил десятую строчку в топе американскому производителю микросхем Nvidia.

Как отмечает агентство, это впервые с 2017 года китайская компания не входит в десятку крупнейших. Ранее из топ-10 выпала компания Alibaba Group Holding.

Акции китайских компаний продолжают дешеветь, поскольку технологические гиганты с жестким давлением Пекина и ужесточением регулирования в ряде сфер — от вопросов борьбы с монополиями до безопасности данных ограничения доступа к видеоиграм для несовершеннолетних пользователей.

Отмечается, что Tencent потеряла около $388 млрд рыночной стоимости с рекордного показателя, зафиксированного в январе этого года.

Напомним, что за последний год Китай усилил давление на компании технологического, финансового и образовательного сектора. Первой ласточкой стал конфликт Пекина с основателем Alibaba Джеком Ма и срыв IPO его компании Ant Group. Из-за конфликта Джек Ма практически перестал появляться на публике и был вынужден оставить пост руководителя собственной бизнес-школы.

В апреле этого года антимонопольные органы оштрафовали Alibaba на рекордные $2,8 млрд за злоупотребление монопольным положением, а Ant Group, финтех-компания Джека Ма, вынуждена провести реструктуризацию.

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