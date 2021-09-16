56-летняя белоруска хотела продать биткоины и ее кинули на 10 тысяч рублей 4 16.09.2021, 17:28

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Жительница Гродненщины повелась на действия мошенников.

56-летняя жительница Гродненщины пострадала от действий кибермошенников, которым она перевела без малого 10 тысяч рублей, сообщает УВД Миноблисполкома. По словам женщины, ранее она купила криптовалюту на $150. В конце августа ей позвонил какой-то мужчина, который представился специалистом компании «BankCrypto». Он предложил обналичить вложенные деньги путем перевода криптовалюты на электронный кошелек, который он зарегистрирует на имя женщины. А позже неизвестный посредством общения через Skype убедил последнюю оплатить «зеркальную транзакцию» - якобы все затраты вернутся на её виртуальный счёт. На данную операцию требовалось 10 тысяч белорусских рублей.

Сначала женщина сфотографировала для него свою пластиковую карту. Потом пополнила данный карт-счёт на сумму более 1 000 рублей. Через пару дней мошенник настоял на получении оставшихся денег – в инфокиоске Молодечно потерпевшая зачислила на баланс порядка 9 тысяч. Однако для вывода денег система требовала продолжить перечисления … ещё 7 тысяч рублей. Лжеработник предложил женщине взять кредит, обещая, что все вложения обязательно вернутся и она погасит займ. А пока доверчивая дама пребывала в раздумьях, аферисты, выведав конфиденциальную информацию, без труда опустошили её банковский счёт.

- В настоящее время по данному факту оперативниками по противодействию киберпреступности проводится проверка, сообщают в милиции.

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