Макрона атакуют две женщины: что происходит во Франции 2 Алексей Коваль

16.09.2021, 17:33

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Дочь испанских мигрантов хочет исправить свою вторую родину.

62-летняя Анн Идальго, первая в истории женщина, ставшая мэром Парижа, решила бросить вызов президенту Франции Эмманюэлю Макрону на предстоящих весной будущего года выборах главы государства. Она решила предложить французам социалистическую альтернативу на фоне того, что сегодня многие ожидают повторения ситуации выборов 2017 года. Нынешний президент Французской Республики во втором туре может вновь «скрестить шпаги» с лидером французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. И вот теперь вторая женщина, но уже представительница левого лагеря, включается в гонку за пост президента Франции. Залогом для победы Идальго будет мобилизация левого электората и убеждение других кандидатов от социалистов, коммунистов и левых выступить на выборах 2022 года единым фронтом.

Кандидат из народа

Анн Идальго в двухлетнем возрасте привезли во Францию родители, спасаясь от диктатуры Франко в Испании. Там ее дед был арестован за коммунистические идеи, что заставило семью бежать из Андалусии. Ее отец был рабочим-кораблестроителем, мать — швеей. Как вспоминает сама Анн, именно на новой родине она, дочь мигрантов, получила право на образование и уже в 14 лет достаточно осознанно сделала выбор в пользу французского гражданства. Хотя в 2003 году она получила и гражданство Испании.

Идальго с 1997 по 2002 год работала инспектором по вопросам трудового права и советником при различных ведомствах в правительстве Франции. По совету президента Франции Франсуа Олланда в 2000 году присоединилась к социалистам. Мэрию Парижа она возглавляет с 2014-го уже второй срок подряд. До этого долгое время была бессменной заместительницей весьма популярного мэра французской столицы Бертрана Деланоэ. «Фишкой» ее управления Парижем стало создание удобной среды обитания, где все необходимое — магазины, парки, школы, больницы — находится в 15 минутах ходьбы от дома. Своими решениями она существенно уменьшила число машин в центре города, расширив инфраструктуру для велосипедистов. Положительный отклик имели и предпринятые ею меры по борьбе с пандемией. Таким образом, Идальго считает, что имеет большой опыт в сфере государственного и антикризисного управления.

Для старта предвыборной кампании она избрала портовый город Руан, где находятся крупные верфи и сильно рабочее движение, а мэром является ее друг — социалист. Она заявила, что во Французской республике «что-то сломалось». Модель, предлагавшая свободу, равенство и братство, «деградирует на наших глазах», заявила Идальго. Она хочет «построить более справедливую Францию».

«Мы должны переосмыслить нашу французскую модель, ослабленную многочисленными кризисами», — заявила претендентка на Елисейский дворец, пообещав «восстановить уважение» к стране и ее единство.

В книге «Французская женщина», которая на днях должна появиться на полках книжных магазинов, Идальго говорит о том, что в случае ее избрания на пост президента, ей кажется вполне возможным увеличить зарплаты в среднем на 15%, а для некоторых категорий граждан — и более серьезно улучшить жизненный уровень. Например, преподавателям она обещает увеличение жалованья «как минимум вдвое».

Также в ее предвыборной программе значится реиндустриализация Франции, возвращение в страну производств, ранее выведенных из нее, борьба с вредными выбросами в атмосферу, создание такой системы образования, которая поможет детям преодолеть «классовые предрассудки». Она также активно раскручивает личный пример — ребенка мигрантов, который добился всего — как пример того, какой должна быть страна в деле поддержки бедных.

В окружении конкурентов и соперников

На сегодня Анн Идальго не является главным фаворитом президентской гонки, но может оказать значительное влияние на ее исход. Пока ее рейтинги оцениваются на уровне 7–9%, чего, конечно, недостаточно, чтобы пройти во второй тур выборов и потягаться с Макроном, имеющим сейчас рейтинг на уровне 24%. Успех Идальго будет зависеть от того, сможет ли она объединить французских левых.

Уже сейчас французские обозреватели говорят, что она, скорее всего, получит поддержку французской Соцпартии (Parti socialiste) на съезде, запланированном на конец сентября. Идальго поддерживает первый секретарь Соцпартии Оливье Фор, о чем он уже заявил достаточно открыто.

Однако ее главными конкурентами на данном этапе выступают другие лидеры социалистов или носители левых взглядов, которые в угоду своим политическим амбициям готовы «растащить» и фрагментировать левый электорат. Из-за этого французские социалисты в последние пять лет теряли поддержку избирателей. Достаточно сказать, что на президентских выборах 2017 года кандидат от социалистов финишировал пятым, набрав лишь 6,36% голосов, а на выборах в Европарламент 2019 года французские социалисты, которые шли в коалиции с другими левыми партиями, набрали 6,19%, получив всего три мандата.

Основными конкурентами Идальго среди социалистов сегодня называют одного из лидеров, бывшего министра сельского хозяйства Стефана Ле Фоля, на данный момент занимающего пост мэра города Ле-Ман, а также лидера левого крыла французских социалистов Арно Монтебура, который тоже вынашивает собственные президентские амбиции. Однако их поддержка внутри партии и у избирателей ниже, чем у Идальго.

Сложнее придется с представителями более радикальных левых партий и коммунистов. Прежде всего речь идет о лидере ультралевой партии «Не покорившаяся Франция» Жан-Люке Меланшоне, а также о национальном секретаре Коммунистической партии Франции Фабьене Русселе. На данный момент рейтинги лидера коммунистов существенно ниже, чем у Идальго (всего 2%), а вот Меланшон в опросах имеет около 10% поддержки и опережает по популярности мэра Парижа. Как отмечают обозреватели, скорее всего, Меланшон не согласится уступить Идальго дорогу и признать ее кандидатом от всего левого лагеря.

При этом нужно не забывать, что путь к победе Идальго преграждает и бывший глава Минздрава Франции, правый политик Ксавье Бертран — глава региона О-де-Франс. Он тоже начал свою предвыборную гонку и пока идет с очень стабильным рейтингом в 16% поддержки избирателей. Также стоит помнить, что к концу года со своими кандидатами определятся соратники бывшего президента Саркози «Республиканцы» (Les Républicains) и «Зеленые».

Впрочем, пока для Идальго ситуация достаточно благоприятная, и сейчас ей нужно просто наращивать поддержку, что она и делает, постоянно путешествуя по селам и мелким городам Франции, и продвигая свою кандидатуру.

При этом еще весной было обнародовано достаточно интересное социологическое исследование, согласно которому, если бы Анн Идальго удалось выйти в финал гонки (во второй тур) один на один с Марин Ле Пен, то соперницы показали бы примерно одинаковый результат.

Таким образом, выборы во Франции 2022 года уже сегодня обрастают интригой. И может быть женщина, которой впервые в истории удалось занять пост мэра Парижа, сможет доказать, что она имеет хорошие шансы встать у руля Французской Республики.

Алексей Коваль, «Зеркало недели»

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