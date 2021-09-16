Глава МИД Литвы: Запад должен быть готов к непризнанию «союзного государства» РФ и Беларуси 1 16.09.2021, 17:53

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Габриэлюс Ландсбергис

Нелегитимный Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

Запад должен быть готов не признавать «союзное государство» России и Беларуси в случае его образования.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BNS.

По его словам, Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

«Я только что сказал, что политическое и военное сближение между Беларусью и Россией очень беспокоит. Нужно быть готовым к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договоры. Это должно быть ясно заявлено голосом Запада», - сказал Ландсбергис.

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