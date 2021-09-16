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Польша предложила Украине новый дипломатический формат

  • 16.09.2021, 18:40
Польша предложила Украине новый дипломатический формат

В него следует привлечь также страны Балтии, Чехию, Венгрию, Словакию, Румынию.

Новый дипломатический формат для консультаций между странами предложил основать посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Такой формат необходим для совместного преодоления вызовов на внешнеполитической арене. Об этом сообщает телеканал Дом.

По мнению дипломата, к новому формату следует привлечь также и Чехию, Венгрию, Словакию, Румынию и страны Балтии.

"Ситуация из-за завершения строительства Северного Потока-2, саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси меняется не в лучшую сторону. Поэтому такой формат нужен для совместного преодоления вызовов", - сказал Цихоцкий.

Он считает, что перечисленные страны находятся в опасности "только в разном масштабе". При этом Украина находится в худшем положении, поскольку не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО.

"На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - подчеркнул посол.

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