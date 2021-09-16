В Эстонии стали признавать все используемые в мире вакцины

В Эстонии стали признавать все используемые в мире вакцины1
- 16.09.2021, 19:04
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Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии.
Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми. Например, акцептируется ли применяемая в Турции китайская вакцина Sinovac?
- Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной, — ответил вузу Департамент здоровья.
Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных, пишет портал Delfi.ee.