В Эстонии стали признавать все используемые в мире вакцины 1 16.09.2021, 19:04

2,016

Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии.

Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми. Например, акцептируется ли применяемая в Турции китайская вакцина Sinovac?

- Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной, — ответил вузу Департамент здоровья.

Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных, пишет портал Delfi.ee.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».