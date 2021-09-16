Счет пошел на десятки? 4 Антон Орехъ

16.09.2021, 21:42

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Антон Орехъ

Вирус наступает на президента РФ.

Никогда еще президент РФ Путин не говорил о коронавирусе в таком пораженческом тоне, как в эти дни. Он поднимал на борьбу с ним, говорил несколько раз о победах над вирусом – хотя чаще предпочитал молчать и спихивать всё на других. А теперь мы каждый день узнаем о том, как вирус наступает на президента и заставляет его сдавать один рубеж за другим. Сперва Путин говорил, что возможно ему придется сесть на карантин, а Песков называл это образной речью. Потом Путин ушел на изоляцию и не поехал на саммит, и нас уверяли, что кто-то в окружении президента поздновато ревакцинировался. Теперь выясняется, что заболевших вокруг президента не один или два человека – а десятки! Даже если отложить на время мои конспирологические теории, то сама по себе ситуация абсолютно удручающая.

Понятно, что на президента и его обслуживание работает множество людей. Но всё-таки в ближайшем окружении не должна быть толпа народу. Охрана, прислуга, секретари, водители, Песков. И среди этих людей заразились десятки?! А здоровые там еще остались? При таких масштабах поражения личного состава, по идее, Кремль должен весь быть на карантине. Ведь у каждого больного есть семья, друзья, соседи. Второй вопрос: как так вышло, что зараза накрыла высшую сферу в тот момент, когда третья волна отступила, а четвертая еще не началась и кажется, что ситуация более или менее стабильна? Или это только на бумаге для отчета она стабильна, а на самом деле нам хана?

Еще хочется спросить: как там с вакцинацией дела? Эти люди призывают нас делать уколы, сам президент привился «Спутником», а что же его сподвижники делали? Боялись Билла Гейтса? Конечно, Билл Гейтс развивает интернет, а интернет придумали в ЦРУ, чтобы нам напоганить – и тогда логично, что в Кремле не прививаются. Но нашим «Спутником», может быть, всё-таки не страшно? Это же еще и вопрос национальной безопасности! То есть даже в окружении президента и Верховного Главнокомандующего царит такой бардак, что люди не привиты, переносят заразу, заболевают десятками и подвергают риску не только главу государства, но и ритмичную работу всей Вертикали Власти, которая, как ни крути, завязана на здоровье конкретного человека. Раздолбайство? Вредительство? Измена? Иностранные агенты, внедрившиеся в двуглавого орла на самой главной башне Кремля? Ну, и что я как гражданин должен сказать? Посоветовать им там руки мыть и носить маски?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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