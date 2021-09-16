Генпрокуратура Беларуси не может найти Баскова, Эйсмонт и Шакуту 25 16.09.2021, 21:57

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В скором времени участники бандформирования сядут на 15 лет за убийство Романа Бондаренко.

Как стало известно «Нашей Ниве», Генеральная прокуратура приостановила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, избитого на «Площади перемен». Формальная причина — в связи с невозможностью установить лицо, причастное к преступлению. Дело было заведено по факту нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых Роман скончался.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2020 года. Роман Бондаренко вышел во двор, где собрались пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава ФХБ Дмитрий Басков и спортсмен Дмитрий Шакута, которые срезали бело-красно-белые ленты.

Дмитрий Басков

Завязался конфликт, приехала милиция, Романа забрали в Центральное РУВД. Оттуда он попал в реанимацию больницы скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, они не смогли спасти пациента. На похороны Бондаренко пришли тысячи минчан.

Первыми же заявлениями властей было то, что Роман был в состоянии алкогольного опьянения. Этот тезис был быстро опровергнут на основании медицинских документов. Журналистку Тутбай Екатерину Борисевич и доктора Артема Сорокина за это судили.

Сначала расследованием занимался Следственный комитет. Но скоро по приказу Лукашенко дело передали Генеральной прокуратуре.

Лукашенко заявлял, что берет следствие под личный контроль. Чем это закончилось, мы сейчас видим — дело приостановлено.

Так же силовики уже более 20 лет «расследуют» исчезновение политических оппонентов Лукашенко — Захаренко, Гончара, Красовского.

Бывшие силовики, выступившие против пыток и избиения демонстрантов, опубликовали записи разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и хоккейного функционера Дмитрия Баскова.

Из аудио следует, что оба были в тот вечер на «Площади перемен». Это стало одной из причин, почему Международная федерация хоккея ввела ограничения в отношении Баскова.

Также утверждалось, что на «Площади перемен» был спортсмен, близкий к силовикам, Дмитрий Шакута.

По ч. 3 ст. 147 УК срок привлечения к уголовной ответственности 15 лет. Это особо тяжкое преступление, за которое грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

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