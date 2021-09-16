«На рабочих с надеждой смотрит вся Беларусь» 16.09.2021, 22:37

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Стачке быть!

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский ответил Telegram-каналу «Реальная Беларусь» на три главных вопроса о забастовке.

Белорусы обсуждают интервью лидера белорусских рабочих. Сайт Charter97.org приводит реакцию белорусских пользователей.

«Белорусские великодержавные рабочие - герои нашего времени. На них с горделивой надеждой смотрит вся Беларусь».

«Слава белорусским героям!

«Не только рабочие присоединяются, мы из коммерческого предприятия также вступили в забастовку».

«Добьем фашистскую гадину!»

«Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна,

Идет война народная,

Священная война!!!»

«Уважаемые рабочие! На Вас смотрит вся страна, решайтесь, а мы пенсионеры в стороне не останемся».

«Сплоченность в борьбе в достижении целей единство решительность готовность к пожертвованию вот тогда и победа над темным ненавистным синепалцерастопыреным и псами холуями! Жыве Беларусь!»

«Мы, белорусская диаспора в Европа всегда с вами! Жыве Беларусь!»

«Серёга - молодца! Дожми. И ты увидишь, какая поддержка придет».

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