«На рабочих с надеждой смотрит вся Беларусь»
- 16.09.2021, 22:37
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Стачке быть!
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский ответил Telegram-каналу «Реальная Беларусь» на три главных вопроса о забастовке.
Белорусы обсуждают интервью лидера белорусских рабочих. Сайт Charter97.org приводит реакцию белорусских пользователей.
«Белорусские великодержавные рабочие - герои нашего времени. На них с горделивой надеждой смотрит вся Беларусь».
«Слава белорусским героям!
«Не только рабочие присоединяются, мы из коммерческого предприятия также вступили в забастовку».
«Добьем фашистскую гадину!»
«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!!!»
«Уважаемые рабочие! На Вас смотрит вся страна, решайтесь, а мы пенсионеры в стороне не останемся».
«Сплоченность в борьбе в достижении целей единство решительность готовность к пожертвованию вот тогда и победа над темным ненавистным синепалцерастопыреным и псами холуями! Жыве Беларусь!»
«Мы, белорусская диаспора в Европа всегда с вами! Жыве Беларусь!»
«Серёга - молодца! Дожми. И ты увидишь, какая поддержка придет».