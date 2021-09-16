Новый бункер 1 Игорь Яковенко

16.09.2021, 22:52

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Он опять решил уйти от мира.

Европа готовит непризнание Госдумы. Украина может получить "Железный купол". Ж. потерял штаны, объявил Москву столицей мира и опять уничтожил США. Гаага расследует преступления Дутерте. А Путин снова забился в бункер.

Лидер Китая Си Цзиньпин не приедет в Душанбе на юбилейный саммит ШОС, после которого планируется провести совместное заседание ШОС и ОДКБ. Участие Путина до последнего дня планировалось, но в последний момент он заявил, что уходит на изоляцию. Короче, опять забился в бункер. А как все могло сложиться! Си отказал Байдену в свидании. Причем, как утверждает пресса, заявил, что США должны сначала сменить тон в отношении Китая, а потом уже приглашать на переговоры. Байден, правда сказал, что ничего подобного не было, но все равно приятно. А ведь какая могла бы получиться картинка: Путин и Си в окружении членов ШОС и ОДКБ, а за океаном рыдает отвергнутый одинокий Байден. На этой картинке Скабеева с Соловьевым неделю могли топтаться… Но не сложилась, и Путин опять решил уйти от мира, поскольку мир в последнее время ведет себя кое-как. Судите сами.

В Европарламенте большинством голосов принят доклад, который призывает укреплять военный потенциал "для сдерживания России". Автором документа выступил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Вот основные тезисы доклада:

- "ЕС должен расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму"

- "ЕС должен быть готовым не признавать новый состав Госдумы – в том случае, если парламентские выборы в России охарактеризуют как нечестные и проведенные с нарушением демократических принципов и международного права".

- "Должно быть приостановлено членство РФ в международных организациях".

Кроме того, Проект призывает европейские институты разработать стратегию снижения зависимости от импорта российских полезных ископаемых и технологий в ядерной энергетике. Газопровод "Северный поток — 2" увеличивает "риски доминирования России", поэтому его "не следует вводить в эксплуатацию, даже если труба уже достроена".

Постоянный докладчик Европарламента по России экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс сообщил, что "необходимо разделять российский народ и власть, поскольку сами люди являются прямыми жертвами режима президента Владимира Путина". Типичный русофоб.

В Брюсселе также называют поправки к Конституции, принятые в прошлом году незаконными. На основании этого Европарламент намерен осудить любые попытки Путина переизбраться на новый президентский срок после мая 2024 года.

Короче, сплошная русофобия у них там в этом Брюсселе.

Еще большие русофобы засели в Вашингтоне. С их легкой руки Украина может получить от США израильскую систему "Железный купол". Естественно, для защиты от России. Российский МИД и телевизор были крайне возмущены тем, что украинцы теперь смогут зверски сбивать мирные российские ракеты, если ими будут по-братски обстреливать украинские города.

Крайне неприятные для Путина новости поступают из Гааги. В среду 15.09.2021 судьи Международного уголовного суда (МУС) приняли решение провести полное расследование преступлений против человечности, совершенных во время так называемой "войны с наркотиками" на Филиппинах. Решение принято несмотря на то, что еще в 2019 году филиппинские власти отказались сотрудничать с МУС, поскольку в ходе предварительного следствия была установлена причастность к этим репрессиям президента страны Родриго Дутерте.

Предметом расследования стало то, что филиппинская полиция убила десятки тысяч мирных жителей под предлогом борьбы с наркомафией. Причем главным организатором и подстрекателем убийств и измывательств над людьми был президент Дутерте. Именно он в феврале 2018 года приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а стрелять по их вагинам, так как это, по его мнению, сделает протестующих женщин "бесполезными". С началом пандемии Дутерте призывал стрелять в нарушителей карантина. Если сравнивать число жертв Дутерте с числом жертв Путина с учетом убитых в Сирии и Украине, то филиппинскому диктатору далеко до российского. Есть две причины, по которым Гааге судить Путина сложнее, чем Дутерте: ядерная заточка и членство в Совбезе ООН. Но и эти преграды со временем могут быть преодолены. И хотя пока Путин в Кремле, его принудительная доставка в Гаагу крайне маловероятна, это не препятствует его заочному осуждению и публичному объявлению международным преступником.

В России вчера был последний день, когда была разрешена предвыборная агитация. Собственно, она все эти годы не прекращалась ни на минуту. Вчера, 15.09.2021 весь эфир программы "60 минут" царил Ж. Начальство, видимо, слегка обеспокоилось ростом предвыборного рейтинга КПРФ, а тут еще обнародованные рекомендации "Умного Голосования" оказались главным образом в пользу партии Зюганова. Так что коммунисты могут стать бенефициарами протестного голосования.

Накануне, во время дебатов у лидера ЛДПР упали штаны. Причем, как раз в тот момент, когда он ругал коммунистов. Штаны упали, когда он выкрикнул: "Путин – коммунист!". Но Ж. проявил завидную реакцию, смог поймать штаны и ни на секунду не останавливаясь продолжил обличать своего главного конкурента. В программе "60 минут" штаны Ж. вели себя вполне пристойно, в отличие от самого Ж., который распоясался больше обычного.

Видимо, решив, что коммунизм уже повержен, в этот раз Ж. решил расправиться с Америкой и заодно с Украиной.

"Украина хочет в НАТО, но не понимает, куда она влезает! Америка уже не знает, куда ей бежать, ее поставили на колени! Больше нет силы, которая может напугать Россию!! Один залп – и вас не будет!! Вы на грани гибели! Две бомбы – и нет Британии!! Киева не будет! Крещатика не будет! Все будет сделано ночью! Вы проснетесь, а вас нет!!".

Секунду передохнув и убедившись что штаны на месте Ж. завершил свой спич заявлением, содержащим географическое открытие:

"Наши предки сделали Москву столицей мира".

Редкому герою удается совершить за столь короткое время столько славных дел, сколько совершил их лидер ЛДПР: потеря штанов и их стремительная поимка, разгром коммунизма, уничтожение Америки и Украины, перенос столицы мира в Россию. И все это ради возможности еще пять лет притворяться буйным идиотом в Госдуме. Впрочем, порой создается впечатление, что они все не притворяются. Включая президента РФ, у которого масса отклонений, включая агарофобию, боязнь открытых пространств, почему он постоянно пытается забиться в какую-нибудь щель, или бункер.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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