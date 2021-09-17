Медики назвали 32 распространенных симптома «прорывного» COVID-19, о которых нужно знать

Медики назвали 32 распространенных симптома «прорывного» COVID-19, о которых нужно знать3
- 17.09.2021, 7:42
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Они отличаются от симптомов невакцинированных пациентов.
Даже люди, получившие все дозы, все равно могут заразиться вирусом в редких случаях, известных как прорывные инфекции.
Но симптомы, которые наиболее распространены среди полностью вакцинированных людей, которые заражаются COVID-19, могут немного отличаться от симптомов невакцинированных, пишет cursorinfo.co.il.
В Великобритании люди используют приложение Zoe COVID Symptom Study с момента его запуска в 2020 году для отслеживания собственных симптомов. Самый последний анализ данных приложения опубликовали в The Lancet.
Исследователи обнаружили, что только 0,2 процента полностью вакцинированных пациентов в исследовании дали положительный результат на COVID.
Тем не менее, исследование все же обнаружило 906 случаев, в которых у полностью вакцинированных пациентов был положительный результат и наблюдался хотя бы один симптом. Вот о каких симптомах сообщали заболевшие:
Высокая температура;
Усталость;
Насморк;
Головная боль;
Чихание;
Боль в горле;
Постоянный кашель;
Потеря запаха;
Хриплый голос;
Головокружение;
Болезненность глаз;
Озноб или дрожь;
Мозговой туман;
Потеря аппетита;
Необычная мышечная боль;
Опухшие гланды;
Грудная боль;
Сбивчивое дыхание;
Плохое настроение;
Тошнота;
Типичная сенная лихорадка;
Диарея;
Тиннитус;
Боль в ухе;
Боль в животе;
Помрачнение сознаний (делирий);
Аритмия;
Ощущение жжения кожи;
Сыпь на руке или туловище;
Красные рубцы на лице или губах;
Волдыри на ногах;
Выпадение волос.