Медики назвали 32 распространенных симптома «прорывного» COVID-19, о которых нужно знать 3 17.09.2021, 7:42

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Они отличаются от симптомов невакцинированных пациентов.

Даже люди, получившие все дозы, все равно могут заразиться вирусом в редких случаях, известных как прорывные инфекции.

Но симптомы, которые наиболее распространены среди полностью вакцинированных людей, которые заражаются COVID-19, могут немного отличаться от симптомов невакцинированных, пишет cursorinfo.co.il.

В Великобритании люди используют приложение Zoe COVID Symptom Study с момента его запуска в 2020 году для отслеживания собственных симптомов. Самый последний анализ данных приложения опубликовали в The Lancet.

Исследователи обнаружили, что только 0,2 процента полностью вакцинированных пациентов в исследовании дали положительный результат на COVID.

Тем не менее, исследование все же обнаружило 906 случаев, в которых у полностью вакцинированных пациентов был положительный результат и наблюдался хотя бы один симптом. Вот о каких симптомах сообщали заболевшие:

Высокая температура;

Усталость;

Насморк;

Головная боль;

Чихание;

Боль в горле;

Постоянный кашель;

Потеря запаха;

Хриплый голос;

Головокружение;

Болезненность глаз;

Озноб или дрожь;

Мозговой туман;

Потеря аппетита;

Необычная мышечная боль;

Опухшие гланды;

Грудная боль;

Сбивчивое дыхание;

Плохое настроение;

Тошнота;

Типичная сенная лихорадка;

Диарея;

Тиннитус;

Боль в ухе;

Боль в животе;

Помрачнение сознаний (делирий);

Аритмия;

Ощущение жжения кожи;

Сыпь на руке или туловище;

Красные рубцы на лице или губах;

Волдыри на ногах;

Выпадение волос.

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