Стратегическое нападение: как идеи Сунь-цзы помогают всебелорусской забастовке 17.09.2021, 7:48

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Остаемся дома — и это будет лучший вариант.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:

— Смотрю на потуги престарелого придурка и его шушеры, и становится предельно ясно — они соскучились по Европе и просто напрашиваются на спецрейс в Гаагу. Мы, народ с железной волей и мощной энергией солидарности, располагаем всеми возможностями, чтобы организовать хунте такой пожизненный "отдых". Поиски нашего пути привели меня к тысячелетней китайской мудрости. Почитайте, как рассуждал Сунь-цзы — великий китайский стратег:

По правилам ведения войны

Наилучшее — сохранить государство противника в целости, на втором месте — сокрушить это государство.

Наилучшее — сохранить армию противника в целости, на втором месте — разбить ее.

Наилучшее — сохранить бригаду противника в целости, на втором месте — разбить ее.

Наилучшее — сохранить батальон противника в целости, на втором месте — разбить его.

Наилучшее — сохранить роту противника в целости, на втором месте — разбить ее.

Наилучшее — сохранить взвод противника в целости, на втором месте — разбить его.

Поэтому сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь.

Его мудрость продолжает быть актуальной для нас сегодня. Остаемся дома — и это будет лучший вариант, как раздавить полоумных фашистов нашей всенародной силой. Сделаем это!

Стачке быть! Жыве Беларусь!

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