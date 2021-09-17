«Совсем начальство чокнулось» 6 Телеграм-канал «Серпом По»

17.09.2021, 7:54

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фото: ТАСС

Спохватились…

Самая смешная новость – это решение российского начальства до 2030 года вернуть в страну 500 тыс. человек уехавших за границу. Спохватились.

Убеждать вернуться будут выездные группы МИД и МВД РФ, которые посулят пряники из специальной госпрограммы. Давай бюджет, гони деньги на командировки!

Жидкий набор ведомств. Надо бы еще добавить ФСБ, ФСИН, МЧС. Подключить депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Сделать фронтменами Лугового, Чепигу, Мишкина, Бутину. Записать видео из американской тюрьмы с Бутом и Ярошенко, как плохо в США и как Россия их манит.

И, вообще, убеждать это мало. Надо бы еще тратить деньги на организацию за границей концертов: «Родина ждет»!

Самый хитрый вариант такой – приехать, получить деньги из господдержки (если будут давать) и вернуться обратно. Но лучше – не рисковать. А то приедешь и дверь в мышеловке захлопнется, как в фильме «Восток – Запад».

Совсем начальство чокнулось. Живет в своей реальности.

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