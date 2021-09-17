Сахара в Беларуси осталось на три дня? 18 17.09.2021, 8:02

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Жители городов рассказали о ситуации в магазинах.

Читатели «Нашей Нивы» из разных городов Беларуси констатируют отсутствие сахара в разных магазинах.

«Копыль. Сахар есть только в одном магазине, продавцы говорят, что новый завоз будет не расфасован, сразу в мешках по 50 килограмм, и дороже».

«Смиловичи, Червенский район, нет сахара»»

«Райцентр Могилевской области. В магазинах «копеечка», «Доброном», «Евроопт», «Остров чистоты» исчез сахар. Говорят, придет дороже».

«Плещеницы. Вчера не нашли сахара в нескольких магазинах, в одном дальнем, на окраине, забрали последний пакет».

«Смолевичи. В «Евроопте» три дня нет сахара».

«Во многих «Еврооптах»закончился сахар, позвонил на горячую линию — говорят о проблемах у поставщиков».

Читатели сообщают, что по слухам, новая партия сахара уже будет стоить не 1,68 рубля за килограмм, а 2,2 рубля.

Что происходит?

Как удалось узнать, в этом году ожидается антирекорд по сбору сахарной свеклы, об этом сигнализируют специалисты, близкие к Министерству сельского хозяйства.

«В этом году очень низкая урожайность сахарной свеклы, она погорела на полях. Сбор происходит в сентябре, сколько точно собрали, станет ясно в октябре, но с полей говорят, что совсем ужас. Однозначно стоит ожидать роста цен на сахар и так далее, по цепочке», — объяснил знакомый с ситуацией специалист.

По нашей информации, в связи с пессимистическими ожиданиями на рынке, поставщики специально затягивают поставки: знают, что «завтра», когда МАРТ вынужден будет поднять цены на сахар (регулируемые государством), старые запасы можно будет продать дороже.

А повышение максимальной отпускной цены действительно ожидается, иначе потерпят убытки государственные сахарные заводы.

«Сейчас сахар в Минске продается по 1,72 рубля. Если рассуждать с позиции поставщика, то зная, что последующие закупки будут дороже, станет очевидно, что вероятная прибыль за сентябрь доходом не окажется. Ведь на закупку новых партий придется направить большие суммы денег. А вот если подождать, то ты и прежние партии продашь дороже, чем планировал, и ничего не потеряешь. Поэтому и задерживают поставки, и даже, имея продукцию, ждут что будет дальше», — объяснил «Нашей Ниве» представитель ритейла.

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