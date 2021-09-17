В России началось голосование на выборах в Госдуму 4 17.09.2021, 8:07

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Часть голосов будет отдана «на пеньках».

В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени (23:00 16 сентября по Минску) открылись избирательные участки. Позже участки открылись во всех других регионах Дальнего Востока, а также почти во всех регионах Сибири, сообщает "Настоящее Время".

Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными. В постановлении ЦИК России о проведении трехдневного голосования говорилось, что 17 и 18 сентября смогут проголосовать избиратели, "которые проживают (находятся) в населенных пунктах и местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которым затруднено".

Избирательная комиссия Московской области утвердила почти 600 мест для голосования на выборах в Госдуму в удаленных населенных пунктах. Как сообщает "Новая газета", ссылаясь на решения территориальных комиссий, 17 и 18 сентября члены участковых избиркомов станут выезжать в удаленные деревни и поселки с переносными ящиками для голосования и выдавать бюллетени в таких местах, как:

у озера (в деревне Чаплыгино);

у остановки общественного транспорта (в Медведево и Петровском);

возле храма (в деревнях Городище и Ачкасово);

у магазина (в деревне Вострянское);

у строительного рынка (в деревне Чечевилово);

у аптеки (в поселке Красный Холм);

у памятника воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла (в деревне Ворщиково);

в торговых палатках (в округе Шаховская).

В течение трехдневного голосования россияне выберут 450 депутатов Госдумы. В этом году на парламентские выборы зарегистрированы 3812 кандидатов от 14 партий. Помимо выборов в Госдуму в 12 регионах России будут выбирать глав субъектов РФ, а в 39 регионах – депутатов законодательных органов государственной власти.

За день до начала голосования на выборах депутатов Госдумы Владимир Путин выступил с обращением к россиянам с призывом прийти на выборы. Незадолго до этого команда Алексея Навального опубликовала список своих кандидатов на "Умном голосовании" – методика, по которой избиратели должны голосовать за того кандидата, который имеет наибольшие шансы победить единоросса.

Эффективна ли такая стратегия, какие вопросы есть к опубликованному списку и какой явки российские власти ожидают от избирателей, "Настоящему Времени" рассказал политолог Аббас Галлямов:

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