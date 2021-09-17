COVID-19 в Беларуси: власти создают в больницах и школах «инфекционную бомбу» 3 17.09.2021, 8:49

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иллюстрационное фото

Ажиотаж превратил медицинские учреждения в рассадники коронавируса.

Фотографии поликлиник с небывалыми очередями родителей с детьми буквально заполнили интернет. Люди по полдня ждут приема врачей в коридорах и на улице. Ища объяснения, «Белсат» дозвонился в Минскую детскую поликлинику № 16.

«Комментариев по телефону давать я не буду. Ситуация остается в любом случае под контролем», - заявила заместитель главного врача по врачебной части Светлана Дерюга.

По информации ресурсов euroradio.fm и zerkalo.io, причин для ажиотажа в медицинских учреждениях может быть несколько: плановые медосмотры школьников, сезонные болезни и требованиями некоторых школ иметь справку от врача по веской причине пропуска занятий.

«С учетом начала учебного года, а в принципе осень, начались плановые медкомиссии и идет большой наплыв в поликлиники: кому – то подписать справку, что он здоров, кому-то прийти на прием, потому что он болен», - отмечает реаниматолог Ростислав Савицкий.

14 сентября Минздрав заявил о разгаре четвертой волны коронавирусной инфекции в Беларуси. Вчера зафиксировала антирекорд смертности — 13 человек. Новых случаев заболевания — почти 2 тысячи.

«Наше государство может сделать только одно: подготовить койкоместа, коечный фонд. Они либо разворачивают какие-то новые кровати или готовят какие-то больницы для перепрофилирования для приема коронавирусных пациентов», - говорит Ростислав Савицкий.

Тем временем Всемирная организация здоровья приостановила одобрение российской вакцины «Спутник V», которым прививаются в Беларуси, пока не подтвердится соответствие стандартам производственных практик.

«Во время проверки одной из фабрик, которая является частью производства «Спутника V», оказалось, что она не соответствует новой практике производства», – подчеркнул доктор Жарбас Барбоса.

По мнению Ростислава Савицкого, в вопросе вакцинации «Спутником» официальные власти вряд ли будут обращать внимание на рекомендации Всемирной организации здоровья. Чтобы не заболеть, врач напоминает, как важно придерживаться правил профилактики: соблюдать безопасную дистанцию, мыть руки и носить маски в общественном месте.

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