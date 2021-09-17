Лукашенко — самострел4
- Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»
- 17.09.2021, 8:57
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Диктатор трусливо «подставил» свою придворную камарилью.
Лукашенко — самострел. Он из тех трусов, которые перед атакой простреливают сами себе мягкую ткань, дабы спасая свою шкуру оказаться в тыловом госпитале.
Ну а дурачок Басков — овца на закланье. Теперь точно в подведомственном королеве канализации (Кочанова) отстойнике (Совет Республики) полное сборище отбросов общества.
Хотя, извините, по личной лукашенковской квоте не заполнены три вакансии. Нам тут шепнули, что на рассмотрении: начальник гестапо Тертель, многовекторный иудушка Макей и лучший организатор выборов баба Лида Ермошина.
Вот уж тогда комплект выйдет полный. Всю компанию сразу скопом в преисподнюю. А, про основную задачу хоккейного алкоголика, ныне сенатора Баскова, чуть не забыли. Престарелый Лукашенко поставил ему задачу - людям надо помогать.
Брестчане хорошо знают эту «помощь» от стукача Баскова на примере вредоносного аккумуляторного завода. В этой новости есть и положительный момент.
Отъявленные негодяи все больше кучкуются в одном месте — «парламенте» (администрации). Это есть хорошо. Проще придворную камарилью в моменте купировать будет.
Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»