Илон Маск рассказал, как чувствует себя экипаж Crew Dragon через сутки на орбите

Илон Маск рассказал, как чувствует себя экипаж Crew Dragon через сутки на орбите2
- 17.09.2021, 9:16
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Глава SpaceX лично позвонил членам экипажа, который впервые полностью состоит из гражданских лиц.
Экипаж космического корабля Crew Dragon, который впервые полностью состоит из гражданских лиц, через сутки на орбите чувствует себя хорошо, сообщается в Twitter компании SpaceX предпринимателя Илона Маска.
"Прежде чем пойти спать, они пять с половиной раз облетели вокруг Земли, приступили к научной работе и несколько раз поели", - сообщили в компании.
В SpaceX также сказали, что все члены экипажа миссии Inspiration4 чувствуют себя хорошо.
"Проснувшись, сегодня они проведут дополнительные исследования и впервые насладятся видом из стеклянного купола Crew Dragon", - сказано в SpaceX.